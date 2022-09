Inmet aponta os dias que podem chover em Goiás ainda nesta semana, mas há um porém

Após 121 dias de seca, a chuva finalmente pode cair em Goiânia e municípios do Centro Goiano. Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), precipitações e trovoadas isoladas podem atingir a região a partir da noite desta quinta-feira (15).

A probabilidade de chover neste período na capital é de 20% a 30%. Mais ao norte, em municípios como Anápolis, a possibilidade é ainda menor, de 5%. A boa notícia é que no próximo domingo (18) as chances de cair água nas duas cidades aumentam para 60% e 70%, respectivamente.

Ao Portal 6, a chefe do Inmet em Goiás, Elizabete Alves, ressalta que as precipitações serão pontuais e que o calor deve continuar nas alturas. “As chances são baixas e a incidência é pontual. É uma particularidade dessa época, ter chuva com as temperaturas lá no alto e sem alteração nos índices”, reforça.

A umidade relativa do ar, por outro lado, deve ter “leve melhora” com a mudança no tempo. “Nesta quarta-feira já podem notar, principalmente nas regiões sudoeste e oeste, ventanias e até possibilidade de chover à noite. Está previsto aumento na nebulosidade e mais abertura para corredores de umidade”, revela.

Com isso, os índices que têm ficado em torno de 10% podem crescer para 20% ou até 30%. “Está longe de ser ideal, mas é uma mudança na atmosfera e nos tira da situação de muito perigo para alerta”, conclui.

De acordo com o Inmet, cidades mais quentes como Aragarças, Goiás e São Miguel do Araguaia também podem ter precipitações no fim de semana. A possibilidade é mais remota para a região Nordeste, onde ficam Posse e Monte Alegre.