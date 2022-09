Rodovia dos Romeiros vai ganhar viaduto para facilitar acesso a Trindade

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás desta terça-feira (13), o edital das obras de construção do viaduto no trevo do Portal da Fé, na GO-060, entre o perímetro urbano de Trindade e o cruzamento com a GO-469.

As empresas interessadas em obter a licitação já podem enviar as propostas. A abertura da concorrência será no dia 17 de outubro, às 9h.

Segundo a publicação, a previsão de investimento é de R$ 14,4 milhões. A estrutura contará com quatro pistas de rolamento, duas em cada sentido, facilitando o acesso a Trindade e à rodovia, para quem sai do município.

A estrada, conhecida como Rodovia dos Romeiros, recebe um tráfego diário de cerca de 50 mil veículos. O número se intensifica nos meses de junho e julho, quando é realizada a tradicional Festa do Divino Pai Eterno.

A GO-060 é uma radial de alto fluxo, que liga Goiânia às cidades do Oeste do estado, como Santa Bárbara de Goiás e Nazário. A partir da implantação do viaduto, quem não pretende entrar em Trindade também poderá trafegar pelas pistas superiores com mais segurança e sem enfrentar congestionamentos.