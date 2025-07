Acostumado a abastecer em Goiânia, motorista fica surpreso com preço da gasolina em Brasília

Diferença de valores chamou a atenção pela disparidade entre duas capitais relativamente próximas

Isabella Valverde - 14 de julho de 2025

Preços surpreenderam motorista goianiense. (Foto: Reprodução)

Ir a Brasília para buscar um parente no aeroporto parecia uma simples missão para um motorista goianiense. Mas o susto veio mesmo na hora de abastecer o carro na capital federal.

Acostumado com os preços praticados em Goiânia, onde ainda é possível encontrar gasolina comum por menos de R$ 5 o litro, ele foi surpreendido com os valores nas bombas do Distrito Federal.

Em um dos postos próximos ao Aeroporto Internacional, a gasolina comum era vendida por R$ 6,47 e a aditivada por R$ 6,62. O diesel marcava R$ 5,99, e o etanol, R$ 4,67.

“Parei para abastecer achando que seria algo normal, mas levei um susto. É quase R$ 2 a mais por litro se comparar com os preços que a gente encontra em Goiânia”, relatou.

O espanto não foi à toa: abastecer um tanque de 50 litros com gasolina comum em Brasília pode custar cerca de R$ 323,50, enquanto em Goiânia o mesmo abastecimento sairia por aproximadamente R$ 240 — uma diferença de mais de R$ 80.

As duas capitais estão separadas por cerca de 210 km, o que torna comum o trânsito de motoristas entre as cidades.

Muitos, inclusive, fazem esse trajeto com frequência a trabalho, turismo ou por compromissos familiares. No entanto, poucos se atentam à diferença de preços na hora de planejar o abastecimento.

Dicas

Quem pretende viajar de carro até o Distrito Federal deve ficar atento a algumas dicas simples que ajudam a economizar combustível:

– Abasteça antes de sair de Goiânia, especialmente se o tanque estiver abaixo da metade;

– Evite picos de velocidade e mantenha o carro em velocidade constante na estrada;

– Revise a calibragem dos pneus, pois pneus murchos aumentam o consumo;

– Evite ar-condicionado ligado o tempo todo, principalmente em trechos urbanos;

– E se for inevitável abastecer fora de casa, compare os preços com ajuda de aplicativos.

