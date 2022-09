Saiba quais grandes shows estão previstos para acontecer em Goiânia até o fim do ano

Apesar da elevação de ânimos causada pela presença da banda Guns N’ Roses em Goiânia, outros grandes artistas do cenário nacional também pretendem agitar a capital nos próximos meses.

Começando com chave de ouro, o primeiro evento será o do ‘rei’ Roberto Carlos, no próximo sábado (17), no Ginásio Internacional Goiânia Arena, na Avenida Fued José Sebba, a partir das 20h30.

A apresentação promete levar os goianienses à uma viagem no tempo ao relembrar alguns dos principais sucessos do cantor.

Os ingressos ainda estão disponíveis e podem ser adquiridos de forma online por meio do site Eventim. O valor é de R$ 140.

Já no dia 24 de setembro, acontecerá na capital o show da banda de rap Costa Gold, no encerramento do evento de moda Goiás Fashion Week, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na Avenida Deputado Jamel Cecílio, às 22h.

Os interessados em participar da festividade podem comprar um ingresso por meio do site Sympla. Os valores variam de R$ 60 (meia-solidária) até R$ 120 (inteira).

No início de outubro, a banda Skank também chega até a cidade com a turnê da “Despedida”, no dia 1º de outubro, no CCON.

A abertura dos portões começa às 19h, enquanto o show deve ter inicio às 21h30. Os bilhetes estão à venda no site Alpha Tickets, com valores a partir de R$ 110.

No dia 22 de outubro, os goianienses têm compromisso marcado com a cantora Sandy, às 21 horas, no Teatro PUC GO, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás. Mas nesse caso, os ingressos já estão esgotados e sem previsão de reabertura de novos lotes.

Encerrando a lista de grandes shows previstos para acontecer na cidade, no dia 25 de outubro a capital recebe o show do artista Zeca Pagodinho, no Flamboyant In Concert, a partir das 19h30.

Para participar, é necessário fazer compras no Shopping Flamboyant no valor de R$ 500 a R$ 1.200 e trocar o cupom por um ingresso. A mudança é limitada a quatro convites por CPF.