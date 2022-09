São cinco cidades de Goiás que vão atingir ou superar 40ºC nos próximos dias

Cidades de Goiás se preparam para viver tórridos dias de calor, com termômetros marcando acima dos 40ºC. As altas temperaturas seguem em crescente nestes municípios e não tem previsão de queda, conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

O Oeste goiano deve concentrar as temperaturas mais altas do estado nos próximos dias. Com isso, as cidades de Aragarças, Britânia, Jussara e Goiás podem bater ou superar a marca dos 40ºC. Porangatu, na região Norte, também pode atingir o patamar.

Esta última, na divisa com o Tocantins, já rompeu a barreira da alta temperatura nesta semana e esteve entre as mais quentes do país. Segundo o Cimehgo, nesta terça-feira (12), o calor chegou a 40,1ºC em Porangatu. O município de Goiás foi ainda mais longe: bateu 40,3ºC na última segunda-feira (12).

Além do calor excessivo, a umidade relativa do ar ficou em 12% e 10%, respectivamente. De acordo com o instituto, a previsão é que as cidades tenham índices semelhantes ao longo da semana.

Ao Portal 6, o gerente do Cimehgo, André Amorim, afirma que a onda de calor só terá fim com grande volume de chuva na região. “Por enquanto, não temos essa previsão para setembro, só para a segunda metade de outubro. As precipitações que podem cair neste mês serão paliativas”, destaca.