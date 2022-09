Chegou a noite e é hora de descansar do dia de trabalho e estudos. Além disso, é o momento de aproveitar a família, o crush ou de mandar aquela mensagem de carinho para quem está longe. Por isso, selecionamos para você 50 mensagens de boa noite para usar no WhatsApp e enviar para quem você mais ama. Veja!

As melhores mensagens de boa noite para usar no Whatsapp

1. Porque às vezes só o que a gente precisa é de uma frase curta para fazer a noite de alguém melhor!

2. Chegou a hora de tranquilizar o seu coração, acalmar a sua mente e deixar que a paz noturna tome conta de sua alma. Amanhã será um excelente dia!

3. Sair é bom, mas deitar na nossa cama depois de um banho relaxante é mil vezes melhor! Boa noite.

4. Não deixe que seus problemas tirem o seu sono. Afinal, quando você acordar eles ainda estarão aí!

5. Banho tomado, barriga cheia, corpo relaxado, cabeça vazia. Aproveite, esse momento é só seu! Boa noite.

6. Se não deu certo hoje, respire fundo, relaxe e agradeça por ter a chance de tentar de novo amanhã. Boa noite, durma com Deus!

7. Eu te desejo: uma noite de paz, belos sonhos e bateria 100% carregada pela manhã.

8. Passando para desejar uma excelente noite de descanso aos meus guerreiros: amo vocês!

9. Nunca diga que sonhar é inútil, porque a vida é inútil se você não pode sonhar. Boa noite.

10. Se alguém te deseja boa noite todos os dias, saiba que você já é mais feliz do que muitas pessoas.

Lindas mensagens de boa noite para usar no WhatsApp

1. Você deita, seu corpo relaxa, suas energias se renovam, sua mente viaja. Boa noite e faça bom proveito!

2. Apenas feche os olhos e acredite: amanhã será um dia melhor. Boa noite!

3. Não importa se hoje você ganhou ou perdeu uma batalha: importa que continue lutando. Boa noite!

4. Chegou a hora de suas preocupações se perderem na escuridão e a esperança encontrar o brilho das estrelas. Amanhã será um novo dia!

5. Que todos os sonhos bons que você tiver esta noite logo possam tornar-se realidade. Boa noite!

6. Não desanime: coração valente e sono renovado fazem milagres. O amanhã te espera de braços abertos.

7. Se a escuridão chega é para que as estrelas possam brilhar ainda mais forte. Pense nisso. Boa noite!

8. A vida sempre oferece uma segunda chance. É chamado amanhã.

9. Te desejo os sonhos mais doces, a lua mais iluminada e uma noite repleta de paz.

10. O sono é a melhor meditação.

Mensagens de Boa noite, durma com Deus para usar no WhatsApp

1. Os bons passam por aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Fique bem e boa noite!

2. Hora de agradecer a Deus por ter uma refeição para tomar, um cantinho aconchegante para dormir e o discernimento para amanhã fazer um dia bom. Boa noite!

3. O dia está acabando, mas sabemos que Deus continuará vigiando o nosso sono e cuidando para que o nosso amanhã seja perfeito! Boa noite.

4. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você! Respondeu o Senhor: “Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso”.

5. Enquanto você se debate em seus problemas à noite, Deus está o tempo inteiro cuidando do seu futuro. Apenas descanse e se entregue aos seus braços. Boa noite!

6. Suas orações devem ser a chave pela manhã e a fechadura à noite.

7. Se você está com problemas para dormir talvez seja Deus dizendo: precisamos conversar agora que você está com tempo.

8. Vá dormir em paz. Deus está acordado.

9. Que Deus abençoe sua mente para que amanhã seja um dia repleto de coisas maravilhosas.

10. Adormeça com um sonho e acorde com um propósito. Boa noite, pessoal!

Mensagens de Boa noite para usar no WhatsApp com seu amor

1. Mais um dia termina e continuo feliz por poder te dizer: boa noite, sonha comigo, te amo muito.

2. A vantagem de te amar é que durmo pensando em você e acordo com a doce realidade de te ver. Boa noite!

3. Toda despedida é dor… tão doce todavia, que eu te diria boa noite até que amanhecesse o dia.

4. Eu estou na minha cama e você está na sua: um de nós está no lugar errado.

5. Passando para dizer que não vejo a hora de estar perto de você amanhã. Te amo!

6. Se o sonho é um desejo que o nosso coração faz, entendo porque te quero sempre.

7. De todas as estrelas que estão no céu neste momento, você é a que mais brilha em meu pensamento.

8. Que esta mensagem de carinho te faça dormir com um sorriso largo no rosto e te recorde do quanto você é especial para mim. Boa noite!

9. Que a sua noite não seja apenas boa, SEJA ÓTIMA! E o amanhecer melhor ainda.

10. Antes de dormir, não perca seu tempo pensando naqueles que te desprezaram, apenas fique feliz por aqueles que amanhã lhe darão um enorme bom dia.

Mensagens de boa noite para usar no WhatsApp cheias de carinho

1. Vá dormir com a certeza que alguns dos melhores dias da sua vida ainda não aconteceram. Quem sabe amanhã? Boa noite!

2. Que essa noite você possa exercer com perfeição o seu maior talento: dormir!

3. Aqueles que sonham de dia estão cientes de muitas coisas que escapam daqueles que sonham apenas à noite.

4. A noite é o papel absorvente de muitas tristezas. Boa noite e durma bem! Boa noite cheio de amor e carinho

5. Ajude a pessoa que teve um dia complicado a enxergar o lado positivo das coisas. Uma mensagem de amor e carinho é capaz de gerar ótimas energias para enfrentar o dia seguinte!

6. Pare de pensar em todas as coisas que as pessoas disseram para ferir seus sentimentos. Apenas segure firme nas memórias de todas as vezes que alguém te fez sorrir! Boa noite.

7. Ao adormecer, quero que você se lembre de como você é boa pessoa. Lembre-se que eu te admiro muito e me importo com você. Bons sonhos!

8. Embora o sol agora esteja triste de ver você ir, a lua certamente está muito feliz em ter a noite toda com você. Boa noite!

9. Se puder, antes de dormir, respire fundo e olhe para as estrelas. Vê as duas que estão brilhando mais? São meus olhos brilhando para você.

10. Caso você não esteja conseguindo dormir, pode ser Deus te dizendo: você tem um tempinho agora? Precisamos conversar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!