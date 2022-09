CMTT estuda soluções para os cruzamentos caóticos em Anápolis

Aqueles que transitam em Anápolis nos horários de pico provavelmente já se depararam com um congestionamento em determinados cruzamentos da cidade. De acordo com a Companhia Municipal de Trânsito (CMTT), isso acontece principalmente nas regiões mais antigas, por conta das quadras pequenas.

Para tentar amenizar o problema, a autoridade de trânsito afirma que faz manutenções constantes no tempo de cada semáforo e cria um plano para cada ponto problemático. Como o fluxo é crescente, os estudos sempre são revisados e renovados.

Na região central, no encontro da Amazilio Lino com a Avenida Brasil, por exemplo, o fluxo quase sempre fica travado. O diretor da CMTT, Igor Lino, explica que nesse ponto há uma dificuldade de sincronização semafórica dos dois trechos. Durante o dia, porém, as configurações de tempo para tentar dar mais fluidez ao trajeto são diversas.

Outro ponto problemático é o cruzamento da Av. Pinheiro Chagas com a Av. Minas Gerais, no bairro Jundiaí. Por lá, a situação é semelhante. A principal dificuldade em realizar o controle dessas vias é o encontro de diversas ruas em um só perímetro.

“A gente tenta minimiza-los fazendo vários estudos semafóricos e análises para que a gente fique com um fluxo mais confortável ao longo do dia”, disse Igor Lino.

Smart City

A implantação de um modelo de cidade inteligente é um plano antigo do Prefeito Roberto Naves (PP). Com este sistema, os semáforos fazem uma analise automatizada do fluxo de carros, constantemente, o que pode ser uma solução para congestionamentos como este.

Em julho deste ano, Roberto afirmou ao Portal 6 que o processo já estava em andamento e deveria ser colocado em prática em breve.