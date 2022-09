Corpo carbonizado é encontrado em apartamento que pegou fogo em Goiânia no domingo (11)

Um corpo totalmente carbonizado foi encontrado nesta quinta-feira (15), cinco dias depois do incêndio que tomou conta do 29º andar de um prédio no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

A suspeita da Polícia Civil (PC) é que o corpo seja de Reginaldo Pereira dos Santos, morador do prédio que estava desaparecido desde o dia do incidente.

Ao G1, o gerente do Instituto de Criminalística, Olegário Augusto, afirmou que o cadáver foi encontrado em meio aos entulhos e que, devido à situação do apartamento, só foi possível localizá-lo em uma outra visita.

O corpo será encaminhado até o Instituto Médico Legal da cidade e passará por mais uma perícia para ser identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na polícia, a suspeita é que o incêndio tenha começado após uma briga entre Reginaldo e o marido dele na tarde do último domingo (11).

Depois da discussão, o homem se dirigiu até a casa da sogra para conversar sobre a divisão do apartamento, que é financiado.

Logo em seguida, ele e a mulher acabaram retornando ao prédio onde encontraram o apartamento já em chamas.

Segundo com a PC, desde o incidente, Reginaldo está desaparecido.