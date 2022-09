Pelo menos cinco municípios de Goiás já receberam a tão sonhada chuva

Pelo menos cinco municípios goianos foram agraciados com chuvas na tarde desta quarta-feira (14) até a manhã de quinta-feira (15).

Conforme dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado (Cimehgo), o que apresentou o maior volume de chuvas, com 12 mm, foi Mineiros, no Sudoeste do estado. Os demais que integram a lista também estão localizados naquela região.

São eles: Rio Verde, que apontou 8 mm de precipitação, Jataí, com o mesmo volume de água – além de Caçu e Cachoeira Alta.

Vale ressaltar que, conforme os institutos de meteorologia, a tendência de chuvas para outros pontos do estado é baixa, como Goiânia e a região Central, girando em torno de 30% de possibilidade.

No mais, as condições não são favoráveis para a retomada, de vez, da chuva. Nesse momento, a melhora da qualidade do ar e refresco nas temperaturas são apenas paliativos. O período chuvoso mesmo é de que seja em meados de outubro.