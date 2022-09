Seis lugares para fazer tratamento odontológico de graça ou pagando pouco em Goiânia

O Conselho Federal de Odontologia aponta que 46% dos brasileiros consideram difícil o acesso ao dentista. Outros 20% disseram que não costumam ir ao consultório odontológico – entre os principais motivos está a falta de condições financeiras.

Com a dificuldade, segundo o estudo do Conselho, a população se acostumou a procurar atendimento só em casos de dor – às vezes, depois de resistir por bastante tempo com o uso de analgésicos. A demora no tratamento preocupa não só pelos problemas dentais, mas porque a falta de cuidados afeta todo o corpo e dá origem a condições graves.

Em Goiânia, é possível buscar tratamento gratuito ou pagando pouco fora do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço é oferecido, sobretudo, por clínicas-escolas. Confira:

UFG

A Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) tem serviço de extração de siso e tratamentos emergenciais. A extração funciona por agendamento às terças e quintas, a partir de 14h. Já os atendimentos de emergência são realizados de segunda-feira a sexta-feira, a partir 8h, por ordem de chegada.

No momento, as atividades estão paralisadas devido às férias dos estudantes, que realizam os procedimento sob supervisão de um profissional, e devem ser retomadas em 17 de outubro. Outros procedimentos são realizados somente com consulta e encaminhamento de Unidade Básica de Saúde (UBS).

Endereço: Avenida Universitária, s/n.º – Setor Leste Universitário

Como agendar: pelo telefone 3209-6068 para extração

UNIP

A Clínica de Odontologia da Universidade Paulista (UNIP) atende a adultos e crianças interessados em tratamento regular ou urgências. O serviço é gratuito, com exceção para implantes e próteses, porém os valores são diferenciados dos praticados pelo mercado. Após um breve tratamento, o paciente é encaminhado para a especialidade e, caso não haja vaga para tratamento imediato, ele será inscrito em um cadastro e avisado quando houver a disponibilidade.

Endereço: (62) 3239-4038

Como agendar: Rodovia BR-153, Km 503 – Fazenda Botafogo

UNIFASAM

O Centro Universitário Sul-Americano (UNIFASAM) também oferece atendimentos gratuitos, desde que mais simples. No caso de procedimentos como implantação de próteses ou outros que exijam exames complexos, o paciente pode pagar uma taxa negociada com o laboratório que fornecerá o material ou teste.

Endereço: Rodovia BR-153, Km 502 – Jardim da Luz

Como agendar: pelo site da UNIFASAM

UNIFAN

O Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN) tem parceira com a Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e oferta procedimentos odontológicos a baixo custo. O atendimento é feito por estudantes da unidade sob supervisão docente.

Endereço: Avenida Bela Vista, 26 – Jardim Esmeraldas

Como agendar: pelo telefone 3094-9494



EAP Goiás

Outra instituição que oferece valores mais acessíveis é a Escola de Aperfeiçoamento Profissional dos Cirurgiões Dentistas (EAP Goiás). Na clínica-escola de unidade, os profissionais – formados, mas em processo de especialização – realizam desde o tratamento básico até procedimentos estéticos como o implante de facetas dentais.

Endereço: Rua 6-A, 126 – Setor Aeroporto

Como agendar: pelo telefone 3212-4545

SESI

A população também vai encontrar um preço mais camarada nas unidades do Serviço Social da Indústria (SESI). Embora o valor para os trabalhadores da indústria seja diferenciado, os moradores da cidade podem ter acesso aos serviços pagando mais barato que os valores de mercado.

Endereço: Avenida Anhanguera, nº 5.440, Ed. José Aquino Porto, Palácio da Indústria, Centro

Como agendar: pelos telefones (62) 3216-0453 ou 3216-0452