Depois de aumento repentino, veja onde encontrar os combustíveis mais baratos em Goiânia

Apesar de não terem sofrido aumento nas distribuidoras, o preço da gasolina e do etanol em postos de combustíveis de Goiânia está sendo motivo de reclamação entre os motoristas. Os consumidores denunciam que os estabelecimentos elevaram os valores repentinamente e sem justificativa.

As denúncias têm origem, principalmente, na região sul da capital. Nesta semana, o litro da gasolina que era comercializado a R$ 4,49 até o fim de semana passou para R$ 5,20 em postos da região. No etanol, a diferença foi ainda maior: saiu de R$ 2,89 para R$ 3,67.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado (Sindiposto) alega que o aumento é resultado da busca por margem de lucro. Segundo a entidade, a queda na demanda em julho e agosto fez com que os postos fizessem promoções para manter o cliente.

As denúncias também chegaram ao Procon Goiás, que passou a investigar o acréscimo repentino. As equipes estiveram nos postos denunciados e solicitaram planilhas de custo e notas de compras. Só na última terça-feira (13) 14 postos foram notificados e um foi autuado.

Para ajudar o consumidor a economizar, o Portal 6 preparou uma lista com os estabelecimentos mais baratos de Goiânia para se abastecer com gasolina ou etanol. O levantamento foi feito com dados do aplicativo E-ON, da Secretaria de Economia de Goiás, consultados na tarde desta quinta-feira (15). Confira:

GASOLINA

Autoposto Rubi – Setor Campinas – R$ 4,350

Posto 74 – Setor Central – R$ 4,390

Posto Rodão LTDA – Setor Campinas – R$ 4,390

Posto Medeiros – Setor Centro Oeste – R$ 4,390

Auto Posto Felicidade – Conjunto Vera Cruz – R$ 4,420

ETANOL

Posto HM – Vila Maua – R$ 2,840

Posto Crimeia – Setor Crimeia Oeste – R$ 2,840

Auto Posto Maracanã – Parque Maracanã – R$ 2,840

Posto Nova Geração – Setor Rodoviário – R$ 2,840

Paddock Passeio – Residencial Humaita – R$ 2,840