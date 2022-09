Diversos brasileiros podem ser surpreendidos pelo cancelamento repentino do pagamento do Auxílio Brasil no mês de outubro.

Nova medida foi anunciada pelo Ministério da Cidadania como parte do processo de Focalização do programa social.

Com isso, uma análise bastante criteriosa será realizada sobre as informações do Cadastro Único fornecidas pelos beneficiários, como forma de confirmar a sua consistência.

Saiba se você pode ter o Auxílio Brasil cancelado.

Divulgado quem pode ter o pagamento do Auxílio Brasil cancelado em outubro

Com a Focalização do Auxílio Brasil publicada no dia 01 de setembro no Diário Oficial da União, os grupos familiares que não tiverem atualizado o cadastro correrão o risco de perder o benefício de R$ 600, caso o Dataprev encontre dados divergentes.

Na própria data da publicação, o Governo Federal adicionou três grupos novos para receberem a análise de informações, além de já distribuí-los.

Na primeira fase do processo, os grupos 1,2 e 3 foram notificados de que deveriam atualizar os dados do CadÚnico.

Já agora, um prazo será dado para que as famílias pertencentes aos grupos 4,5 e 6 retifiquem as informações do cadastro para garantir o recebimento do benefício.

O Governo Federal ainda salienta que os beneficiários pertencentes ao grupo 4 estão em uma ainda mais grave.

Isso porque as famílias da divisão já foram convocadas anteriormente pela Averiguação Cadastral ou pela Focalização realizada no primeiro semestre. Mas, mesmo assim, os dados não foram atualizados.

No caso dos integrantes desse grupo, o Auxílio Brasil pode acabar sendo imediatamente cancelado, já que uma oportunidade de regularização já foi fornecida.

Já para o grupo 5, os membros terão até o final de setembro para realizar a atualização, correndo o risco de ter o benefício bloqueado já em outubro por até dois meses caso não atualize, ou definitivamente cancelado em dezembro.

Por fim, como o grupo 6 é composto por famílias que possuem dados inconsistentes no CadÚnico, o benefício deve ser reavaliado mensalmente.

Como saber se fui selecionado para a Focalização do Auxílio Brasil?

Para descobrir se foi ou não selecionado para o processo de varredura, o beneficiário precisa verificar como anda a situação cadastral no aplicativo do CadÚnico, disponível para dispositivos com sistema Android e iOS.

Verificação também pode ser realizada pelos beneficiários por meio do telefone da Secretaria de Assistência Social do município em que reside.

Caso haja alguma pendência, as informações de todos os integrantes da famílias devem ser consultadas no CadÚnico para regularização.

Para aqueles que já foram incluídos no processo de Focalização, a atualização cadastral pode ser realizada em alguma rede de atendimento municipal.

