6 erros que jamais devem ser cometidos na cozinha (todo mundo já fez uma vez)

Afinal, quem nunca cometeu um deslize na hora de cozinhar? Mas fique tranquilo, iremos ajudar você a não pecar mais quando for preparar suas receitas

Pedro Ribeiro - 14 de maio de 2024

Na hora de preparar uma receita, mesmo seguindo um passo a passo, muitas vezes deixamos nos levar por velhos hábitos na cozinha. Esses, por sua vez, podem ser considerados totalmente errados.

Pois bem, existem algumas dicas valiosas e bem simples que podem fazer total diferença quando preparamos um prato. Pensando nisso, organizamos uma lista para demonstrar o que você possivelmente está fazendo de errado.

De quebra, iremos ensinar a maneira correta de preparar os alimentos para que você não cometa mais esses erros enquanto estiver cozinhando.

1. Colocar sal na hora de cozinhar leguminosas

Bom, para início de conversa, o sal pode estar atrapalhando o seu tempero dentro da cozinha. Isso porque, quando você o coloca desde o começo do cozimento, impede que a água entre no interior do alimento. Aliás, esse é um dos principais erros na hora de preparar feijão, lentilhas e ervilhas, por exemplo.

Tal prática faz com que o preparo demore mais tempo e, ao final, as leguminosas irão passar de “não cozidas” ao estado de “purê” pois a superfície ficará danificada.

2. Descongelar frutas

Esse truque vai fazer toda diferença na hora de preparar um bolo. Muito provavelmente, antes de usar frutas congeladas em uma receita, você espera até que elas fiquem em temperatura ambiente, certo? Errado!

Durante o processo de descongelamento, as frutas soltam muita água e isso pode não ser muito interessante para o processo. Então, o que você precisa fazer para não errar?

O correto aqui é colocar as frutas ainda congeladas diretamente na massa do bolo. É bom lembrar que isso vale para qualquer fruta, principalmente as vermelhas.

3. Retirar formas e assadeiras do forno

Com certeza você já fez! Na correria da cozinha, as vezes recorremos ao que está mais próximo pra retirar formas e assadeiras de dentro do forno. Pois então, pare com isso imediatamente.

Jamais retire usando luvas, panos ou pegadores que possam estar úmidos ou até mesmo molhados.

Dessa forma, eles perdem toda sua eficiência de proteção.

4. Colocar as batatas em água fervente

Outro erro muito comum. Na hora de cozinhar batatas, esperamos a água ferver e depois acrescentamos o vegetal. Porém isso está totalmente errado.

Na verdade, o que se recomenda é encher a panela com água fria, colocar as batatas e levar para ferver. Quando levantar fervor, abaixe o fogo.

A água fervente danifica a superfície, prejudicando o cozimento perfeito e homogêneo.

5. Quantidade de carne na frigideira

Evite colocar muitos pedaços de carne na frigideira de uma vez só. Assim, você irá fazer com que seja mais difícil de dourar e que o tempero fique menos uniforme.

Caso precise fritar uma porção muito grande, o ideal é fracionar. Desse jeito você irá chegar em uma qualidade melhor no seu preparo.

6. Bater muito o bolo

Por fim, um erro clássico. Sempre na hora de fazer um bolo, buscamos uma massa lisa e, consequentemente, temos a tendência em bater a massa de maneira exagerada. Mas, quando você for colocar a farinha, não faça isso. Imagino que deva estar se perguntando o por que, não é mesmo?

Então, quando se bate demais a massa, o glúten presente na farinha faz com que o seu bolo fique com aquele aspecto elástico. Evite isso para para criar receitas incríveis na sua cozinha.

