Ganhou prêmio em dinheiro por fazer o que todo mundo gosta e nem sempre tem tempo

Um concurso completamente atípico premiou um homem com mil euros (cerca de R$ 5,2 mil) após ele conseguir cumprir a meta e cochilar por 17 minutos e ainda roncar.

Parece loucura, né? Mas trata-se do Campeonato Nacional da Siesta, disputado em Madri, na Espanha, onde o objetivo é que, durante um turno de 20 minutos, o concorrente durma por mais tempo e mais profundamente.

E o espanhol Pedro Soria López foi quem levou a bolada, no último dia 10, por conseguir cochilar mais que os outros 359 participantes e ainda roncar.

Abaixo do primeiro colocado, outros dois levaram um prêmio para casa também. O segundo lugar foi para Fermín Lominchal que, apesar de ter dormido 18 minutos, não roncou e recebeu £ 500.

Já o terceiro para Anna Pietkiewica, com 14 minutos de sono, também sem ronco e um prêmio de £ 250.

Competição

O campeonato enaltece a ‘arte de dormir’. Neste parâmetro, os juízes e monitores do evento analisam criteriosamente vários quesitos, como a roupa escolhida e até a posição do sono.

Para conseguir a nota máxima, o ronco é a ‘cereja do bolo’, pois indica um nível maior de profundidade do sono.

Segundo o presidente da Associação dos Amigos da Siesta e promotor da disputa, David Blanco, tudo isso é bem mais que uma brincadeira.

De acordo com o espanhol, o campeonato é uma árdua luta contra as ideias impostas pela sociedade moderna sobre extinguir o descanso depois do almoço.

“Está perdendo este hábito saudável que não é só um costume espanhol, mas também muito latino”, esclareceu.