inscrições para concurso do INSS começam nesta sexta-feira

Os interessados devem se inscrever no site cebrasp.org.br. A taxa de participação, no valor de R$ 85, pode ser paga até o dia 21 de outubro.

Das mil vagas ofertadas, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros. Nesta edição do concurso, há um componente maior de dificuldade. Serão duas fases, ambas eliminatórias, com prova e curso.

O curso deve começar em janeiro e ter validade entre 30 e 45 dias. Ao todo, os candidatos deverão participar de 180 horas de formação. Ao final, haverá nova fase de seleção, e quem não passar estará fora. No entanto, integrará cadastro de reserva de até 3.385 postos.

A formação será presencial nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Os candidatos que forem selecionados para a qualificação receberão metade do salário oferecido pelo órgão.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 27 de novembro, com duração de 3h30. Serão 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos.

A divulgação dos gabaritos oficiais, do resultado das provas e da convocação para avaliação biopsicossocial está prevista para 22 de dezembro.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Há postos em todas as regiões, com foco maior nos locais onde há déficit maior de servidores. O estado de São Paulo terá 138 vagas, oito delas na capital. As demais estão distribuídas entre os municípios da Grande SP, Baixada Santista, litoral paulista e interior. Os locais com os maiores números de postos nesta seleção são Santos, Jundiaí e Araraquara.

A concorrência por uma vaga deve ser alta. Segundo estimativa do ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, a expectativa é que haja 1,5 milhão de inscrições. Atualmente, o INSS tem 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit de funcionários, no entanto, é de 23 mil, segundo estimativa da Fenasps (federação dos servidores do INSS).

A remuneração de até R$ 5.905,79 corresponde ao salário-base de R$ 712,61, mais gratificações como GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, e GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.