Com fuzil e faca na mão, homem vai até a casa de ex e é surpreendido com final trágico

Um homem argentino mal intencionado decidiu ir até a casa da parceira, porém acabou tendo um final trágico após a mulher o surpreender.

Alejandro Riveros trabalhou com Antonella de Dios Escobar, de 32 anos, anteriormente e, à época, mantiveram um relacionamento íntimo. Porém, o casal rompeu e a mulher estaria esperando um filho.

Na quarta-feira (14), ele chegou até o apartamento dele com um fuzil e uma faca. A mídia local especulou que Alejandro estava insatisfeito com o novo relacionamento da vítima, com uma mulher chamada Carla.

Como o histórico não era nada bom e ele já havia atirado na perna da antiga parceira, ela o recepcionou em postura defensiva.

Durante uma luta corporal, Antonella acabou tomando a faca dele e esfaqueou o homem, na região do coração. Quando conseguiu se distanciar do agressor, pôde acionar a Polícia do Puerto de San Julián, na Argentina.

Com a chegada da guarnição, a mulher foi detida para explicar o homicídio na delegacia, apesar de se tratar de um ato de ‘legítima defesa’.