Goiás tem 42 municípios com mais eleitores que habitantes

Para estar apto a votar, o cidadão precisa ter 16 anos ou mais e estar em situação regular na Justiça Eleitoral. Pela lógica, a tendência é que a quantidade de habitantes de uma cidade seja maior do que a de eleitores – mas essa não é a realidade de parte considerável dos municípios de Goiás.

A conclusão veio de um cruzamento de dados feito pelo Portal 6 entre os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a projeção populacional mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o estado, 42 cidades estão nesta situação, ou seja, 17% dos 246 municípios goianos. Enquanto isso, no Brasil, 493 de um total de 5.568 localidades apresentam a particularidade. Isso significa que a porcentagem de Goiás é duas vezes maior que o contingente nacional, de 8,85%.

Da lista de cidades com mais eleitores que habitantes, 80,9% têm entre mil e três mil moradores. A maior discrepância é encontrada em Campos Verdes, no Norte goiano. Na cidade, o número de pessoas com título de eleitor é mais que o triplo do de habitantes – 4.043 contra 1.526.

A diferença em Vianópolis, na região Sul do estado, também é gritante. São 10.663 títulos de eleitor registrados, mas apenas 6.451 habitantes. Nem a Região Metropolitana de Goiânia ficou de fora da lista: Abadia de Goiás tem 12.229 eleitores para 9.158 moradores.

Justiça Eleitoral explica