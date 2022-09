Marília Mendonça morreu sem conseguir quitar a mansão que morava em Goiânia, diz site

Quase um ano depois da morte de Marília Mendonça, a mansão que ela havia adquirido em Goiânia ainda não foi transferida para o nome da cantora. A rainha da sofrência não conseguiu nem mesmo quitar o imóvel, avaliado em R$ 3,5 milhões.

Isso porque, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, Marília teria sido vítima de um roubo financeiro, causado pelo amigo Gabriel Ramalho, que entrou na Justiça recentemente para pedir R$ 9 milhões da herança deixada por ela.

Ainda de acordo com o site, a mansão foi adquirida por intermédio do colega. As informações são que a artista teria pago metade do montante e financiado o resto sem envolvimento de uma instituição financeira, já que o proprietário era um conhecido de Gabriel.

Marília pagava R$ 10 mil por mês ao dono do imóvel e a promessa era que, assim que as parcelas fossem quitadas, a casa seria transferida para o nome dela.

Na tentativa de quitar a dívida, a cantora foi convencida por Gabriel a pagar mais três parcelas – uma de R$ 600 mil e duas de R$ 150 mil. Segundo apuração de Léo Dias, parte desse dinheiro foi desviado e até hoje a mansão está em processo de registro no espólio da artista.