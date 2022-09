Jovem de 26 anos fica em estado grave após ser atingido por carro em Goiânia

Um acidente entre carro e moto deixou uma pessoa em estado grave no Jardim América, em Goiânia. A batida aconteceu neste sábado (17), no cruzamento entre as ruas C-198 e C-224.

Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), um motociclista, de 26 anos, trafegava pela Rua C-198, sentido à Avenida T-7, quando foi atingido pelo veículo. Trata-se de Volkswagen Fox, que seguia pela Rua C-224, onde havia sinalização de Pare, rumo ao Setor Bueno.

O condutor do Fox, de 51 anos, entrou na pista no momento em que a vítima passava pelo cruzamento, atingindo a lateral da motocicleta com a dianteira do carro. Com o impacto, a vítima caiu na pista e o carro arrastou a moto por alguns metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o motociclista para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), em estado grave. O motorista permaneceu no local e, após a chegada da Polícia Militar (PM), foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.

A Polícia Técnico Científica também atendeu a ocorrência e realizou o exame pericial.