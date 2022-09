Nota Fiscal Eletrônica em Anápolis pode ser emitida de forma gratuita ou paga

A Prefeitura de Anápolis oferece duas possibilidades para os contribuintes que desejam emitir Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e) na cidade. O cidadão pode escolher opções gratuitas ou pagas.

O primeiro passo é fazer uma Inscrição no município. Ela poder ser obtida pelo Zap da Prefeitura, na opção Rápido e, em seguida, Cadastro Econômico, ou presencialmente no Rápido do Anashopping.

A Prefeitura não possui um sistema, mas caso o contribuinte queira fazer a emissão de forma gratuita, ele pode criar o próprio, com as instruções oferecidas pela administração municipal.

O manual para o desenvolvimento da webService está disponível no site do município (Consulte Notas Fiscais – Acessar Serviço – Download – Integração NFS-e e Abrasf). Seguindo esse caminho, é possível saber como desenvolver o próprio programa para a emissão da nota.

Outra opção é contratar uma empresa terceirizada que fará esse serviço. Caso essa seja a escolha, basta entrar em contato com o Departamento de Nota Eletrônica da Prefeitura pelo número 3902-2195, ou presencialmente no Centro Administração, para obter uma lista com as empresas especializadas para que o contribuinte escolha.

A Prefeitura ressalta que não oferece suporte aqueles que desejam desenvolver o próprio sistema. A única coisa oferecida é o passo a passo para a ação.