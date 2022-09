Proprietários de 35 modelos de carros terão a sorte de não precisarem pagar Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em 2023.

Com o valor podendo variar por diversos fatores, o IPVA é uma taxa estadual obrigatória paga anualmente pelos donos de veículos.

O percentual cobrado sobre o imposto varia de acordo com o preço do próprio automóvel, definido na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, mais conhecida como tabela FIPE.

Com base nisso, a tarifa cobrada apresenta variações de 1% a até 6%, ficando mais em conta conforme o veículo vai se tornando desvalorizado.

Liberada lista de carros que não vão precisar pagar IPVA ano que vem; o seu pode estar nela

Normalmente, o pagamento do IPVA é feito de acordo com um cronograma baseado no último número das placas, no início de cada ano.

Existe a possibilidade de parcelar o valor total do imposto em até cinco vezes no boleto, mas aqueles que optam pelo pagamento à vista, podem ser agraciados com descontos de até 9%.

As regras podem variar de acordo com cada região, mas de modo geral, uma multa de 0,33% ao dia é cobrada daqueles proprietários que não quitarem o débito, ou então atrasarem o pagamento.

Além disso, o nome do dono do veículo pode ainda ser encaminhado à dívida ativa caso o atraso ultrapasse 180 dias.

Cada unidade federativa pode contar com regras próprias também para a concessão da isenção do IPVA, no entanto, no geral, cerca de 35 modelos ficarão isentos em 2023.

Confira quais são:

Ford Belina 1973;

Volkswagen Passat 2.8 V6 lançado em 2001;

Dodge Dart 1970;

Volkswagen Fusca 1985;

Willys Rural Pickup 1966;

Ford Fiesta quinta geração lançado em 2002;

Chevrolet Corsa C lançado em 2002;

Meriva lançado em 2002;

Volkswagen Polo lançado em 2002;

Fiat Stilo lançado em 2002;

Toyota Corolla lançado em 2002;

Toyota Corolla SE-G lançado em 2003;

Fiat Stilo Schumancher Season lançado em 2006;

Audi A3 lançado em 2007;

Audi A3 2010;

Citroën C3 2010;

BMW Z4 2007;

Fiat Brava 2007;

VW Gol;

Chevrolet Vectra Challenge;

Fiat Fiorino 2002;

Jeep Wrangler 2002;

Chevrolet Chevette 1985;

Ford Ka lançado em 2007;

Chevrolet Astra lançado em 2010;

Chevrolet Cobalt LTZ lançado em 2012;

Fiat Uno 2002;

GM Corsa;

GM Celta;

Fiat Siena;

Chevrolet Montana Sport;

Volkswagen Fusca 1961;

Citroën C4 Pallas lançado em 2012.

