Prefeitura de Anápolis começa analisar inscrições do Meu Lote, Minha História

A primeira etapa do programa ‘Meu Lote, Minha História’ se encerrou na sexta-feira (16). Agora, finalizado o período de inscrições, a Prefeitura de Anápolis faz a análise das informações candidatos. Esta etapa vai até o dia 17 de outubro.

Nesse período, serão eliminados aqueles que não contemplam as exigências do edital. Mais de 22 mil pessoas se inscreveram no programa.

Eventuais desclassificados terão de 18 a 24 de outubro para interpor recurso. Os nomes que ainda permanecerão na concorrência serão publicados, definitivamente, no dia 18 de novembro.

O próximo passo, para aqueles que foram selecionados, será o envio de documentos, que começa no dia 16 de novembro. De acordo com o edital, a ação será feita de forma totalmente online, através de upload pelo site do projeto.

Após a análise, a lista preliminar será divulgada em 17 de fevereiro do próximo ano. O prazo para interposição de recurso será de 20 a 24 do mesmo mês. O resultado final dessa etapa vai ser publicado em 21 de março.

Por fim, a Prefeitura de Anápolis vai dar inicio as visitas técnicas para a verificação das informações enviadas no ato do cadastro.

A classificação será feita de acordo com a pontuação de cada candidato, seguindo os critérios citados no edital. Após a entrega, os escolhidos terão seis meses para começar a construção e até 60, ou cinco anos, para concluir.