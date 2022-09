Vila Fabril ganhará escola, unidade básica de saúde e parque esportivo em Anápolis

Uma área de 30 mil metros quadrados na Vila Fabril, região Oeste de Anápolis, será desapropriada para abrigar uma escola municipal, uma unidade básica de saúde e um parque esportivo. É o que prevê decreto do prefeito Roberto Naves (PP), publicado em 9 de setembro.

Propriedade do frigorífico JBS, o terreno, localizado em frente à Avenida Fabril, foi fechado em 2014. Com isso, a comunidade ficou impedida de utilizar o campo que existia no local.

A administração tentava, desde o mandato anterior, conseguir a doação da área em conversa com os empresários do frigorífico. Sem sucesso, a Procuradoria-Geral do Município foi acionada e apontou a necessidade do decreto.

Segundo o documento, serão 7,7 mil metros quadrados para a escola e 5,1 mil metros quadrados para a unidade de saúde. Já o parque esportivo será construído em 17 mil metros quadrados.

História

Com a área desapropriada, será possível retomar o campo do Mago, time de futebol amador formada na década de 1940. A equipe utilizava o espaço para treinar e realizar eventos esportivos.

Além dos jogos, a área era um dos principais locais de socialização dos moradores da Vila Fabril, onde também eram promovidas festividades.