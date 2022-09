Sonho vira pesadelo para garçonete que ganhou de cliente mais de R$ 15 mil em gorjeta

Uma garçonete e o estabelecimento em que trabalha têm sofrido bastante dor de cabeça após um cliente oferecer US$ 3 mil (R$ 15,5 mil) em gorjeta e simplesmente desistir da caridade.

A trabalhadora Mariana Lambert explicou que, em meio às dificuldades financeiras, tem se esforçado no Alfredo’s Coffe – restaurante, localizado no estado da Pensilvânia (EUA).

Até que há pouco mais de um mês foi surpreendida pela ‘boa ação’ do cliente identificado como Eric Smith. Ele se apresentou como participante beneficente do movimento Tips for Jesus.

O choque foi enorme, tanto para os donos do café, quanto para Mariana. Mas ambos aceitaram os US$ 3 mil. O consumo do homem foi pequeno e logo ele foi embora.

“Significou muito para mim porque todo mundo está passando por dificuldades. Realmente tocou meu coração. Ainda não consigo acreditar, estou em choque”, disse a garçonete, à época, segundo o site Best Life.

O problema realmente começou dias depois, quando ele pediu reembolso do valor. O gerente do estabelecimento Zachary Jacobson explicou como tudo aconteceu.

“Há pouco mais de um mês, recebemos algo pelo correio dizendo que Eric estava contestando a cobrança pela gorjeta. Nós pensamos que alguém estava realmente tentando fazer uma coisa boa. Não era”, lamentou.

Agora tanto Eric, como a direção do café e Mariana entraram com uma ação judicial para solucionar o caso.

Com a repercussão do caso, diversos internautas reagiram à situação nas redes sociais: “que mau caráter! Era só não ter bancado o bonzinho. Ninguém pediu gorjeta nenhuma para ele”, disse um usuário enfurecido.