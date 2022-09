“Anápolis não vai virar um hotel para os moradores de rua”, diz Roberto Naves

O prefeito Roberto Naves (PP) afirmou, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (20), que “Anápolis não vai virar um hotel para os moradores de rua de outros municípios”.

A afirmação veio em resposta à pergunta do Portal 6 sobre os planos da Prefeitura para lidar com pessoas em situação de rua, que vinham utilizando a até então abandonada obra do novo Centro Administrativo como abrigo.

Segundo o prefeito, a Secretaria de Desenvolvimento Social já está cuidando da questão social, tendo inclusive realizado uma reunião com o Ministério Público e com a Polícia Militar (PM) para debater sobre soluções para o problema.

Roberto reconheceu o direito de ir e vir das pessoas, mas revelou que a Prefeitura estuda comprar passagens para oferecer à população de rua que não é natural do município.

“Vamos adquirir as passagens, porque nós sabemos que não podemos internar essas pessoas. Elas têm o direito de viver na rua, mas, ao mesmo tempo também Anápolis não vai virar um hotel para os moradores de rua de outros municípios. Nós vamos cuidar do nosso problema”, afirmou.

“Então, a primeira coisa que está sendo preparado, está sendo planejado, é comprar as passagens para que os moradores de rua que não são da nossa cidade possam voltar para as cidades deles”, completou.

Para isso, Roberto Naves relatou que uma pesquisa será realizada para identificar quantos dos moradores realmente são da cidade e para eles, os cuidados habituais continuarão.

“Nós vamos ver quantos moradores de rua nós temos que é de Anápolis, que o dado que eu tenho é de que são poucos, e nós vamos dar o tratamento que sempre demos através do Centro Pop, cuidando dessas pessoas no período de frio, dando alimentação e dando dignidade para que eles possam viver onde eles queiram viver”, disse.

Completando, o prefeito destacou que “o que nós não vamos aceitar, é que Anápolis vire um hotel de moradores de rua que vem de outras cidade, e nós já estamos trabalhando para apresentar um plano para resolver esse problema”.