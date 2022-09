Em Goiânia, enfermeiros realizam novo protesto e defendem piso salarial da categoria

Na tentativa de reverter decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), enfermeiros de Goiás realizam um novo protesto na manhã desta quarta-feira (21) pela validação do piso da categoria.

O ato está ocorrendo em frente ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) – parando o trânsito e exibindo cartazes e palavras de protestos.

O movimento faz parte da paralisação nacional deflagrada em favor do direito adquirido no Congresso Nacional, mas que, por ora, ainda não vigora por conta de uma liminar do STF.

A suspensão é de 60 dias, até que os poderes legislativos e executivos revelem as fontes pagadoras da nova despesa fixa.

O protesto foi convocado pelo sindicato da categoria ao pedir que os profissionais não batessem o ponto – contando com o limite de 50% do efetivo que atua na área de atenção primária e terciária.