Projeto prevê criação de parque linear no Rio das Almas, em Pirenópolis

Um novo plano diretor prevê a recuperação da fauna e flora de um dos cartões postais de Pirenópolis: o Rio das Almas. As novas diretrizes apontam até para a implementação de um parque linear para garantir a preservação.

O plano aponta ações de preservação também para os afluentes, como o Morro do Frota, o Morro de Santa Bárbara e para os cursos d’água e nas nascentes.

Segundo o geólogo e especialista em políticas públicas, Silvio Mattos, responsável pelo novo plano diretor do afluente, argumentou sobre a necessidade de realizar essas intervenções.

“É necessário compartilhar a responsabilidade com os outros municípios de maneira a proteger e ter uma gestão integrada da bacia hidrográfica como um todo. Além de criar, via governo estadual, um consórcio da bacia hidrográfica do rio das Almas e seu respectivo comitê de bacias”, explicou.

Com a retomada do plano ambiental, além de novas propostas, está previsto que seja implementado o Parque Urbano Ambiental Linear do Rio das Almas e seus afluentes, que já estava prevista desde o projeto do Plano Diretor de 2002.

“O Parque Linear para o Rio das Almas é um projeto que, além de proporcionar lazer, irá trazer a melhoria no microclima local da cidade com o aumento da massa verde através de revegetação de áreas sensíveis degradadas e de APP’s. É um local para práticas de esportes e ainda, um grande gerador de emprego e renda a pequenos comerciantes”, afirmou Silvio Mattos.

O relatório técnico do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico do Centro-Oeste (ITCO) propôs ao governo do Estado ainda a criação do programa Produtor de Água, que funcionaria por meio de adesão voluntária de produtores rurais que aceitarem a adotar práticas e manejos de conservação em suas terras para conservação de solo e água com remuneração.