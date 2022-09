Câmara aprova projeto que dá nome de Marília Mendonça ao Mercado Popular de Goiânia

O Plenário da Câmara de Goiânia aprovou nesta quinta-feira (22) um Projeto de Lei que dá o nome da cantora Marília Mendonça ao Mercado Popular da Rua 74, no Setor Central.

A proposta é de autoria do vereador Geverson Abel (Avante). Na justificativa, o parlamentar argumentou que a matéria é uma “singela homenagem” da capital à artista.

“Marília Mendonça é um ícone da música sertaneja e será lembrada por gerações pelo legado deixado. Levou o nome de Goiás para todos os cantos do Brasil e do mundo”, concluiu ele.

Os vereadores Juarez Lopes (PDT), Anselmo Pereira (MDB), Clécio Alves (Republicanos), Joãozinho Guimarães (Solidariedade), Henrique Alves (MDB) e Thialu Guiotti (Avante) manifestaram apoio à iniciativa.

O texto agora segue para sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Segundo o autor, a expectativa é que o gestor municipal autorize a matéria por se tratar “de um reconhecimento de Goiânia a cantora”.

Natural de Cristianópolis, no sul do estado, Marília Mendonça morou na capital durante toda a vida. Ela morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente aéreo.