Goiânia terá exposição para quem é fã de Copa do Mundo e quer completar álbum

A Prefeitura de Goiânia vai promover uma ação para os amantes da Copa do Mundo, neste sábado (24), das 08h às 13h. O evento será realizado no Museu Frei Confaloni, localizado na Antiga Estação Ferroviária.

Em parceria com a Coca-Cola e o Canal Vestiário, a programação do “Sábado da Copa na Estação” contará com uma exposição camisetas antigas da Seleção Brasileira, álbuns de figurinhas de Copas passadas.

Para aqueles que querem completar o álbum deste ano, também haverá um lounge para troca figuras. Outra ação será a distribuição de brindes para os participantes.

O evento contará com a presença de vários colecionadores de artigos relacionados à Copa do Mundo.

Quem participar também terá a oportunidade de conhecer a exposição “Saudações”, entre outras que estão disponíveis no museu.