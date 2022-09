Obra para conclusão do anel viário do Daia é finalmente retomada

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) reiniciou as obras para concluir a duplicação do anel viário do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O trecho conecta a GO-330 à BR-060 e é uma opção para os motoristas evitarem o tráfego intenso na via mais tradicional. O investimento é de R$ 31,5 milhões para a pavimentação de 7,8 quilômetros em pista dupla e implantação de galerias pluviais.

A pavimentação será executada com capa asfáltica de aproximadamente 10 centímetros de espessura, sendo uma camada de tratamento superficial duplo (TSD) e duas de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para garantir durabilidade à via.

Os serviços contemplam ainda a reabilitação e adequação da pista já existente, e têm previsão de conclusão em 10 meses.

Também está em fase de conclusão a restauração da GO-330, do entroncamento com a BR-060, até a GO-010. A obra, que compreende 34,2 quilômetros, custa R$ 24,5 milhões.

Durante a intervenção no trecho de 5,7 quilômetros da GO-330 que corta o Daia, a Goinfra executou ainda a restauração do pavimento de sete rotatórias. As obras estão em fase de sinalização.