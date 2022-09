Quatro pessoas morreram em um acidente entre um carro e um caminhão, na GO-060, entre Turvânia e Nazário, cidades da região Oeste de Goiás, na noite desta quarta-feira (21).

Além das mortes, outras três ficaram feridas. Elas foram socorridas e levadas ao Hospital Estadual de Urgências Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das pessoas que sobreviveram duas estavam no caminhão e a outra era passageira do carro, que era Secretaria de Saúde de Turvânia.

As outras quatro vítimas chegaram a ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreram no local.

O veículo de cargas transportava madeiras, que caiu com o impacto e se espalhou pela rodovia.