Apesar do que muitas pessoas pensam, estar com a tela bloqueada no celular não significa que não há nada a ser feito. Existem várias coisas que podem ser utilizadas enquanto o aparelho está dessa maneira.

São várias funções disponíveis que podem até simplificar e te ajudar no momento que você for desbloquear o aparelho.

Ficou curioso (a)? Descubra o que fazer com o celular enquanto ele estiver com a tela bloqueada.

6 coisas que podem ser feitas no celular com a tela bloqueada, mas que muitos desconhecem

1. Mandar mensagem pela assistente virtual

Você sabia que é possível ativar a Siri ou o Google Assistente enquanto o celular está bloqueado? Pois é. Dessa forma, você conseguirá solicitar para que ela envia mensagens e até faça mesmo com a tela não está liberada.

Para isso, é só ativar o comando de voz e pedir para que a assistente execute a tarefa.

2. Acessar as Configurações rápidas ou a Central de Controle

Outra ação que pode ser realizada durante o bloqueio de tela, é essa. No caso dos Iphones, é só arrastar para cima e, desta maneira conferir o que tem algumas funções.

3. Tirar fotos

Uma coisa que pode ser realizada quando o celular está bloqueado, é tirar fotos. Embora seja possível, o acesso a galera ainda não é permitido.

Mesmo assim, você pode aproveitar o tempo para tirar algumas selfies sua e renovar o álbum.

4. Usar a lanterna

Caso esteja no escuro e necessite de uma luz, não é necessário temer. Pois é possível acionar a lanterna, mesmo que o seu aparelho esteja com a tela bloqueada.

No caso de Iphone ou Androids, a função fica localizada na Central de Controle e, para ativá-la, basta clicar no ícone com o símbolo de uma lanterna.

5. Descobrir a temperatura

Uma das coisas que podem ser feitas enquanto o celular está com a tela bloqueada, é descobrir a temperatura do ambiente.

Se estiver precisando acioná-la em alguma situação, basta acessar a Central de Controle para saber como está o temporal.

6. Ligação de emergência

Por fim, outra ação que pode ser feita quando o celular está bloqueado e que pode ajudar em momentos cruciais é a ligação de emergência.

Assim, você conseguirá telefonar para órgãos necessários em casos de urgência como polícia, bombeiros e hospitais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!