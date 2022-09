O abraço inocente que ensina lições

Fato verídico!

O cenário? O hall de um shopping aqui em Anápolis.

– Oi, JP! Oi, JP!

– Oi Bené!

Essa foi a forma como vi duas crianças de 10 anos de idade se cumprimentando. Foi um grito de alegria, do tipo:

– Ooooooooooooi JP!

Ficou nítido a alegria daquelas crianças que estavam ali pra trocar figurinhas do álbum da Copa do Mundo de futebol, que será realizado em novembro próximo no Catar.

Os adultos nem se falam. Mais envolvidos que as crianças naquele lazer. Adultos, mas alguns agindo como adolescentes emocionais. Em outra oportunidade quero escrever sobre isso.

Após alguns instantes, Bené teve que ir embora. JP avistou o amigo saindo e foi acompanhando com o olhar. Já na saída, Bené deu outro grito:

– JP espera! Vou voltar aí.

Ao se aproximar, falou com seu amigo:

– Voltei pra te dar um abraço. Me dê um abraço!

Fiquei emocionado com a cena. Os amigos se abraçaram sorrindo, com o JP procurando a melhor posição.

Por que melhor posição? Porque seu pequeno amigo é paraplégico e se locomove só com cadeira de rodas.

Após um abraço com habilidade impressionante, Bené se despediu ainda sorrindo, e saiu pilotando sua cadeira de rodas, de ré. Os amigos ficaram se olhando até chegar na porta de saída. Confesso que fiquei apreensivo, temendo a queda do pequeno Bené andando daquele jeito.

De imediato JP virou e comentou:

– Ele é feliz, mas não consegue andar.

Respondi: – A felicidade não está só em andar ou completar o álbum de figurinhas.

Ele sorriu!

Quero deixar uma mensagem para os leitores, baseado nesse encontro real de duas crianças.

As dores que você sente não são exclusivas da sua pessoa. Nunca se ache o mais miserável e coitadinho do mundo, porque você não é! Tudo que Deus nos deu é para compartilharmos.

Ideias para todos nesse final de semana, e que não gasta dinheiro:

1) Abraçar um amigo;

2) Visitar um paciente no hospital;

3) Ligar para alguém e escutá-lo;

4) Convidar alguém para a igreja.

JP e Bené, obrigado pelas lições.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.