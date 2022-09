Outubro terá um feriado e um dia com ponto facultativo em Goiás; veja quais são

A reta final do mês é aquele momento em que nós tiramos um tempinho para olhar o calendário e olhar a lista de feriados que vem por aí.

Em outubro haverá apenas um feriado, no dia 12, em comemoração a Nossa Senhora Aparecida, santa padroeira do Brasil.

A data foi escolhida de homenagem a santa foi instituída em 1953, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pois neste dia três pescadores encontraram uma imagem no rio Paraíba do Sul.

No entanto, o feriado só foi declarado em 1980. Durante visita do Papa João Paulo II ao Santuário de Aparecida, no interior de SP, em 30 de junho de 1980, o presidente, general João Batista Figueiredo, sancionou a lei que declarava a data como feriado nacional.

Outubro também marca o Dia do Servidor Público, no dia 28. Entretanto, diferente do dia 12, esta data terá ponto facultativo para os servidores públicos, mas trabalhadores da iniciativa privada seguem com expediente normal.