6 costumes que a maioria dos goianos tem e não abre mão de jeito nenhum

Quem mora em Goiás sabe que aqui nós temos alguns costumes que não abrimos mão. Seja na hora de descansar, comer, nos momentos de lazer, existem coisas que a maioria dos goianos adoram fazer.

Pensando nisso, preparamos uma lista com alguns destes hábitos. Você pode até não fazer todos, mas certamente tem algum destes costumes.

1. Comer pamonha no frio

Quem não gosta de comer aquela pamonha quentinha quando bate o frio? Este é um hábito que todo goiano tem e não abre mão.

2. Escutar sertanejo

Ninguém dúvida que Goiás é o berço da música sertaneja. Assim sendo, qualquer oportunidade para escutar o gênero musical, os goianos estão aproveitando.

3. Curtir os shows da pecuária

Várias cidades de Goiás realizam anualmente as respectivas pecuárias. Este é o momento de colocar o chapéu, calçar a bota de couro e curtir os shows.

4. Comer no pit-dog

Berço da música sertaneja, Goiás também é a casa do pit-dog. Assim sendo, este é um hábito que grande parte dos goianos tem e não abre mão.

5. Comer pequi

Outro item gastronômico que a maioria dos goianos não abre mão é de roer o pequi, um dos principais frutos da culinária do estado. Amado ou odiado, ele sempre está na boca da população.

6. Descansar em meio a natureza

Goiás é um estado com várias belezas naturais, entre as quais se destacam as cachoeiras e trilhas. Então quando um goiano quer descansar depois de uma semana estressante, ele procura a natureza para se refugiar.