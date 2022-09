Alguns homens têm certos tabus na hora de se relacionarem com as mulheres, um deles, por exemplo, é um preconceito com apelidos.

Na verdade, esses estigmas são mais no contexto de timidez e vergonha na hora que são chamados pelas amadas.

Por isso, hoje vamos deixar claro como eles gostam de ser tratados!

6 apelidos os homens que tem vontade de receber das mulheres, mas não assumem:

1. Meu bem

Tem coisa mais fofa do que ser chamado de meu bem?

Pois é, quando alguém refere-se ao outro como meu bem, quer dizer que aquela pessoa, em meio a tudo e a todos, é a parte boa da sua vida. Entre o bem e o mal, ela é o bem.

Logo, seu namorado também quer ser referido assim.

2. Meu amor

Esse é um clássico do clássico!

O amor por si só é um sentimento puro, belo e benevolente. Quando ama-se alguém, até o mundo dessa pessoa fica melhor e o céu mais azul.

É por isso que eles também gostam de ser chamados assim!

3. Meu pudinzinho

O pudim é uma das sobremesas mais famosas e atemporais do Brasil, todo brasileiro ama!

E como muito casal por aí gosta de chamar um ao outro por nome de comidas gostosas, por que não o pudim? Por isso, use com seu amado, ele vai adorar!

4. Meu bebê

Para qualquer ser humano, um bebê é um ser que merece atenção, cuidado, zelo e muito carinho.

Por isso, quando, em um relacionamento, um chama o outro de meu bebê, essa pessoa está fazendo referência a toda necessidade de zelo que uma criança precisa.

Agora faz todo sentido porque eles também querem ser chamados assim, né?

5. Minha vida

Não há apelido mais belo e forte como esse!

Não há palavras para definir quando se chama o outro de “minha vida”, por conta de todo impacto que tem essa frase.

Minha vida quer dizer que aquela pessoa é realmente vital e essencial para sua vida. Agora me diz, que homem não quer ser chamado assim?

6. Meu lindo

Por último, esse é mais um apelido fofo que qualquer homem gostaria de ser chamado pelo mozão.

Porque ele além de ser carinhoso, ainda de quebra faz um elogio.

