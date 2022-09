Concurso para agentes da Polícia Civil de Goiás abre inscrições nesta segunda-feira (25)

As inscrições para concurso público da Polícia Civil de Goiás nos cargos de agente, escrivão e papiloscopista começam nesta segunda-feira (26). São 450 vagas com remuneração inicial de R$ 6.353,13.

O prazo para se inscrever termina em 5 de outubro. A prova para o cargo de agente será aplicada em 11 de dezembro deste ano, para escrivão em 8 de janeiro de 2023, e para papiloscopista, em 15 de janeiro de 2023.

As avaliações serão divididas em seis etapas, iniciando com as provas objetiva e discursiva. Posteriormente, os candidatos aprovados passarão por teste de aptidão física e pelas avaliações psicológica e de vida pregressa. A última fase é composta pelo curso de formação.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 110.

Delegado de Polícia

Também estão abertas as inscrições do concurso público para delegado substituto da Polícia Civil de Goiás. São 42 vagas para ampla concorrência e 2 para Pessoas com Deficiência (PcD). O salário inicial bruto é de R$23.811,22.

Os interessados podem se inscrever, no site do Instituto AOCP, até o dia 20 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 200.