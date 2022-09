Homem fica milionário após parar de lavar os pés e explica como tem ganhado dinheiro

Com o slogan “pés descalços 365 dias do ano”, o britânico George Woodville tem causado comoção nas redes sociais. O homem já acumula mais de 500 mil seguidores e milhões de curtidas no perfil do Tiktok depois que decidiu ficar sem sapatos até a morte.

Ele se autodenomina como “Barefoot Guy”, ou Cara Descalço, e se orgulha de ganhar dinheiro através da atitude na internet. Após mais de um ano sem lavar, George já possui uma ‘crosta’ na sola dos pés.

“É incrível pensar que eles podem pagar as minhas contas”, celebrou o homem, que também deseja inspirar outras pessoas a seguir pelo mesmo caminho.

George ficou milionário compartilhando a ação nas redes sociais, além disso, ela também fez renda com a famosa plataforma de conteúdo adulto: o OnlyFãs. Por lá, ele vende fotos exibindo a ‘sujeira’.

“Um ano atrás, joguei fora todos os meus sapatos porque tive um tipo de episódio de saúde mental. E eu precisava de algo para me fazer sentir conectado. E então eu tentei andar descalço. E eu fiquei tipo ‘isso é exatamente o que eu preciso'”, explicou o britânico.