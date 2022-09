Mais uma atração internacional confirma apresentação de show em Goiânia

Aos poucos, Goiânia tem se tornado um ponto na rota dos shows de artistas internacionais. A prova disso, é que mais uma apresentação internacional acaba de ser confirmada na capital.

No dia 26 de novembro, a cantora britânica Bonnie Tyler se apresenta no Ginásio Goiânia Arena, na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás. A abertura dos portões será às 19h, mas o show terá início às 21h.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma online por meio do site Meu Bilhete. Os preços podem variar de R$ 70 até R$ 480, dependendo do tipo e setor a ser escolhido.

O evento marca a primeira passagem da artista em Goiás e promete relembrar alguns dos principais sucessos da cantora, como “Total Eclipse Of The Heart”, “Holding Out For a Hero” e “It’s a Heartache”.

Além de Goiânia, a artista também passará por Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e Tubarão.