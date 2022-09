Passando dificuldades, homem descobre que ganhou R$ 5 milhões na loteria e revela o que fará com prêmio

Imagine só receber a notícia que ganhou um pequeno prêmio na loteria, ficar eufórico e descobrir que, na verdade, o valor da bolada seria 1.666 vezes maior?

Parece inacreditável, né? Mas foi o que aconteceu com o estadunidense Jose Flores Velasquez, que vive no estado de Virginia (EUA).

Ele comprou um bilhete de raspadinha, enquanto tomava um refrigerante em uma conveniência, pois estava fazendo muito calor.

Quando percebeu que havia sido contemplado com a sorte grande, ele dirigiu ate a Virginia Lottery, mas acreditando que teria ganhado apenas R$ 3 mil, e que sanaria todas as dívidas.

A felicidade dele era enorme. No entanto, ao conversar com os profissionais da casa de loteria, Jose descobriu que a raspadinha teria lhe concedido R$ 5 milhões (quase US$ 950 mil).

O estadunidense ficou incrédulo por alguns minutos, mas depois comemorou e já começou a planejar o que fazer com toda a riqueza conquistada.

Pagar as contas foi a prioridade dele. Porém, já declarou que viagens e abrir o próprio negócio estão na lista de desejos do sortudo.