Alerta para quem fez o concurso de professores com mais de 5 mil vagas em Goiás

Um anúncio sobre um suposto cancelamento do concurso de professores com 5.050 mil vagas em Goiás acabou pegando de surpresa os participantes do certame nesta segunda-feira (26).

Segundo o comunicado, a suspensão seria devido a inúmeros registros de casos que fogem da normalidade de aplicação.

O aviso ainda disponibiliza alguns passos para que os candidatos sejam reembolsados pelo pagamento da taxa de inscrição.

Segundo o documento, é necessário enviar o e-mail [email protected] alguns dados pessoais como CPF, Identidade com foto, indicação de banco, agência e conta corrente para.

Procurado pela Direção Concursos, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) – banca organizadora do certame – negou que a nota tenha sido feita por eles e afirmou que o concurso não será cancelado.

Vale lembrar que as provas objetivas do certame aconteceram neste domingo (25) e que os gabaritos preliminares do certame já estão disponíveis no portal da banca Iades.