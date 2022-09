Bandeira de Goiás ganha ‘cara nova’ e visual impressiona internautas

Já pensou como seria se a bandeira de Goiás virasse um personagem de jogos de luta? A ideia curiosa pode até parecer distante, mas foi colocada em prática pelo ilustrador Gustavo Almeida, de 19 anos.

Morador de Magé, no Rio de Janeiro, o jovem decidiu criar um projeto chamado “Ordem e Porrada”, em que desenha alguns heróis em homenagem a cada estado do Brasil.

Até o momento, 13 das 27 unidades federativas do país foram representadas por ele. A última ilustração é de Goiás e foi postada no Twitter do artista no último sábado (24).

Na imagem, o personagem aparece com vestimentas que levam as principais cores típicas da bandeira do estado – verde, amarelo e azul.

Imaginando bandeiras dos estados do Brasil como personagens de luta : 13 Goiás pic.twitter.com/aUtAMI4QHW — G² | Ordem e Porrada (@Gg2almeida) September 24, 2022

De acordo com o artista, a ideia para a construção do desenho surgiu após alguns pedidos de internautas para que o desenho levasse em conta os mascarados das celebrações das Cavalhadas – tradicional festa portuguesa que acontece anualmente em Pirenópolis.

Além de Goiás, também foram homenageados os estados: Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Distrito Federal, Pará, Rondônia, Sergipe e Minas Gerais.

Veja outras ilustrações: