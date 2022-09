Pesquisa contratada pelo DM Anápolis tem novo pedido de impugnação acatado pela Justiça

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) acatou o pedido de Denise Carvalho, candidata ao Senado em Goiás pelo PCdoB, para impugnar a pesquisa contratada pelo DM Anápolis.

No questionário do Instituto Lupa, responsável por realizar o levantamento, o nome da candidata não aparecia. Denise é uma das nove candidatas com o pedido de candidatura deferido no site do Divulgacand.

Os nomes apresentados na pesquisa estimulada eram: Alexandre Baldy (PP), Delegado Waldir (UB), João Campos (Republicanos), Leonardo Rizzo (Novo) e Marconi Perillo (PSDB).

Além de Denise, o questionário não apresentava os nomes de Manu Jacob (PSOL), Wilder Morais (PL) e Vilmar Rocha (PSD).

A decisão é do juiz eleitoral Mark Yshida Brandão. Caso a pesquisa seja divulgada, a multa será de R$ 50 mil.

Essa é a segunda vez que a pesquisa é impugnada pela Justiça Eleitoral. No último sábado (24), os candidatos Michel Roriz e Brigadeiro Bragança, candidatos a deputado federal, já haviam conseguido derrubar a divulgação do levantamento pelo mesmo motivo.

Mais denúncias

Candidata pelo PCB, Helga Martins também protocolou na noite desta segunda-feira (26) uma representação solicitando que o Instituto Lupa e o DM Anápolis sejam impedidos de publicarem a pesquisa.

Ela também alega a ausência do nome dela na relação de postulantes ao Governo de Goiás. Até o momento desta publicação, a iniciativa ainda não havia sido apreciada pela Justiça Eleitoral.