Gusttavo Lima é flagrado dirigindo próximo ao Flamboyant e fãs vão a loucura

Momento foi registrado por uma delas e já acumula mais de 622 mil visualizações

Gabriella Pinheiro - 16 de julho de 2025

Imagem mostra cantor Gusttavo Lima dentro do carro. (Foto: Reprodução)

Imagine estar dirigindo pelas ruas de Goiânia e, ao olhar para o lado, encontrar Gusttavo Lima. A situação aconteceu com duas amigas, que tiveram a surpresa de flagrar o “Embaixador” perto delas nas proximidades do Flamboyant Shopping.

O momento foi registrado por Andressa Ferreira e compartilhado no TikTok na última terça-feira (15). Até o momento, a gravação já acumula mais de 622 mil visualizações.

No vídeo é mostrado o momento em que uma das envolvidas avista o artista e “vai à loucura” junto com a colega. Na filmagem, o cantor chega a abaixar o vidro do carro e, sorrindo, cumprimenta as duas mulheres, além de fazer um joinha para elas.

“Meu Deus, não creio!”, diz uma delas, em meio aos gritos.

Nos comentários, internautas elogiaram a postura de Gusttavo Lima e afirmaram que as mulheres tiveram sorte em encontrá-lo.

“Bom que ele é simpático, né? Gosto muito do jeito dele. Além de lindo, é um cara de boa”, comentou uma.

“Nunca tive essa sorte”, afirmou outra.

Veja o vídeo:

