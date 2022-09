Muitos brasileiros cadastrados não fazem a menor ideia, mas para além do Auxílio Brasil, o CadÚnico ainda conta com diversos outros benefícios.

O Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, mais conhecido como CadÚnico, é utilizado pelo Ministério da Cidadania como um meio para se identificar e caracterizar todas as famílias brasileiras que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Dessa forma, a inscrição permite que o Governo Federal entenda melhor como as famílias de baixa renda vivem no Brasil, podendo assim compreender melhor quais são as maiores necessidades.

Porém, o que muitos não sabem é que o simples fato de estar inscrito no CadÚnico já abre as portas para que se possa participar de diversos programas sociais.

Neste caso, mesmo que cada programa tenha suas próprias exigências, a simples inscrição no Cadastro Único já é um ponto de partida.

Isso porque o cadastro é o primeiro passo para cada um dos programas sociais oferecidos pelo Governo Federal.

Veja a lista completa de benefícios que os brasileiros com CadÚnico podem receber

Auxílio Brasil;

Minha Casa Minha Vida;

Benefício de Prestação Continuada;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Carteira do Idoso;

Telefone Popular;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Aposentadoria destinada a Pessoas de Baixa Renda;

Isenção no pagamento de taxas para inscrição em concursos públicos;

Água para todos;

Programas Cisternas;

ENEM;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Bolsa Estiagem;

Bolsa Verde (Programa voltado ao Apoio à Conservação Ambiental);

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Programa Brasil Alfabetizado;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Crédito Instalação;

Carta Social;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti);

Serviços Assistenciais.

Quem pode se inscrever?

Possuem o direito de se inscreverem no CadÚnico as famílias brasileiras que contam com uma renda mensal, por integrante familiar, de no máximo meio salário mínimo (R$ 606).

Além disso, também podem se inscrever os grupos familiares com renda mensal total de até três salários mínimos, com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em algum dos programas sociais, pessoas que vivem sozinhas ou moradores em situação de rua.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição na plataforma, antes, o interessado precisa realizar um pré cadastro no site do Cadúnico, ou no aplicativo do mesmo, disponível para dispositivos Android e iOS.

Assim que houver a inclusão dos dados pessoais, é necessário se dirigir a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em um prazo máximo de 120 dias, para encaminhar os documentos pessoais de cada membro da família.

Dentre as documentações que o responsável familiar terá que levar para o posto de atendimento estão a Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e para os indígenas, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI).

