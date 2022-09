É muito difícil encontrar um brasileiro que não tenha o feijão incluído na sua alimentação diária, não é mesmo?

Afinal, além de gostoso, os grãos melhoram a saúde intestinal, controlam o colesterol, aumentam a saciedade e o aporte de cálcio, ferro e zinco, além de proteína e fibras.

Mas será que tem jeito de deixar o feijão mais gostoso do que já é?

6 coisas que ficam uma delícia quando colocadas dentro do feijão:

1. Bacon

É difícil imaginar qualquer coisa que não fique bem com bacon, não é verdade? Logo, não seria diferente com o feijão!

Por isso, na próxima vez antes de temperar o seu feijão, frite cubinhos de bacon na panela e acrescente os grãos. Vai ficar uma delícia!

2. Calabresa

Ao lado do bacon, a calabresa também não fica de fora na hora de deixar o seu feijãozinho muito mais saboroso.

Sendo assim, frite um pouco dessa parte embutida antes de adicionar o seus grãos já cozidos.

3. Batata

Você pode não acreditar, mas cubinhos de batata inclusas no seu feijão de cada dia pode ser um grande diferencial, deixando-o mais saboroso.

Para isso, cozinhe seus grãos como de costume e na hora de temperar acrescente essa fonte de carboidrato e deixe no fogo até amolecer.

4. Folha de louro

A folha de louro pode dividir um pouco de opiniões, porque não é todo mundo que gosta.

No entanto, para quem quer dar um tcham a mais no parceiro do arroz, coloque uma ou duas folhinhas dentro da panela de pressão quando for cozinhar seus grãos.

5. Extrato de tomate

O extrato de tomate também pode deixar seus feijões extremamente saborosos.

Para isso não tem muito segredo! Basta escolher esse ingrediente de uma boa marca e adicionar na panela enquanto tempera.

6. Cheiro-verde

Por fim, se você não quiser gastar muito, mas quiser uma alternativa para deixar o feijão mais gostoso, aposte na finalização com cheiro-verde!

