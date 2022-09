Ninguém consegue mandar no coração, ainda mais quando ele insiste em colocar uma única pessoa para fazer morada ali dentro.

Nessas horas, você pode até arranjar um outro alguém e tentar ter outro relacionamento, ocupando a mente, mas é para aquele certo alguém que seus batimentos têm sentido.

Bom e se você está em dúvida de que existe ou não alguém ocupando espaço no seu peito, mesmo você estando em outro envolvimento amoroso, saiba que existem provas para isso!

6 provas de que sua mente está em uma pessoa, mas o coração em outra:

1. Você confunde o nome das duas pessoas

Começando nossa lista, sem sombra de dúvidas essa aqui é uma prova muito forte de que você não esqueceu aquela pessoa e ela ainda ocupa muito espaço no seu peito.

Assim, mesmo que você tente se relacionar com outras pessoas, você não vai conseguir superar aquela outra, a ponto até de trocar os nomes delas.

2. Estar com aquela pessoa do momento já não é tão interessante

Sabe quando você nunca está satisfeito com quem se relaciona e aquela pessoa parece nunca superar suas expectativas?

Pois bem, isso pode significar que tem alguém do passado ainda no seu coração e você ainda não superou.

3. Tudo te lembra a outra que está em seu coração

Você pode até estar acompanhado ou tendo um companheiro (a), mas se ao ouvir aquela música romântica, por exemplo, é de outra pessoa que você lembra, é, meu amigo, você tem outra pessoa no seu coração.

4. Você se irrita com as atitudes de quem está com você

Se em seu atual vencimento chegou a um ponto em que tudo que seu parceiro (a) faz te irrita, seja as mínimas coisas possíveis, pode cair na real que não é dessa pessoa que você gosta.

Isso porque, quando alguém ocupa nosso coração, costumamos fazer comparações e achar que ninguém é páreo para aquela paixão.

5. Você começa a se afastar da pessoa que você está

Aqui está mais uma prova de que tem alguém ocupando mais espaço no seu peito do que aquele que você está se envolvendo.

Sendo assim, qualquer coisa fica melhor do que estar ao lado daquele que não se ama de verdade.

6. Você não sente ciúmes mais

Por fim, um traço grande de uma paixão fervorosa é o ciúme, por isso, quando se deixa de ter esse sentimento, é sinal de que ele é de outra pessoa, que não sai do nosso coração.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!