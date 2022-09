Anápolis não terá Lei Seca nas eleições de 2022, mas juíza faz alerta a quem quer beber

Anápolis não contará com a Lei Seca nesta eleição, que já ocorre no próximo domingo (02). A informação foi confirmada juíza Aline Vieira Tomás, responsável pela 141ª Zona Eleitoral do município.

Destarte, o consumo e a venda de bebidas alcóolicas estarão liberados. No entanto, há ressalvas para evitar problemas durante a votação.

Em entrevista concedida para a rádio Manchester 93.3 FM, a juíza afirmou que os eleitores podem beber. Contudo, longe dos colégios eleitorais. Quem desrespeitar, pode ser conduzido à delegacia.

“Não haverá Lei Seca para essas eleições. Porém, gostaria de advertir que, ainda que não haja Lei Seca, há proibição do consumo de bebida alcóolica nas proximidades e nos colégios eleitorais”, afirmou.

“De forma que, havendo aglomeração ou havendo bebida alcóolica nos locais de votação, poderá também haver a condução destes eleitores haja vista a proibição de bebida alcoólica nas eleições”, completou.

A profissional destacou ainda que o eleitor que for encontrado com uma latinha de cerveja, por exemplo, em mãos próximos aos pontos de votação, será retirado, advertido e recomendado que faça o consumo em locais distantes aos de votação.

A magistrada reiterou que o cidadão que chegar alterado na seção eleitoral e causando tumulto também será retirado e encaminhado para as providências cabíveis.