Com participação da OAB, urnas eletrônicas são lacradas e carregadas em Anápolis

Dois eleitores foram convidados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para participar do processo de carga e lacre das urnas que serão utilizadas na votação do próximo domingo (02), em Anápolis, Campo Limpo e Ouro Verde de Goiás.

De acordo com o advogado especialista em diretor eleitoral, Wandir Allan, a ação tem como principal objetivo mostrar ao eleitor que as urnas eletrônicas são seguras e confiáveis.

“A ideia aqui, em Anápolis, foi trazer dois eleitores que tinham questionamentos sobre a segurança do processo de votação, para que eles entendessem pelo menos parte desse processo e a partir dessa consciência cívica, nos ajude a compartilhar a informação verdadeira”, explicou.

Todos os eleitores do estado podem observar como é a preparação das urnas eletrônicas. Um minidocumentário foi gravado durante o processo para explicá-lo. O vídeo será publicado ainda nesta semana, no canal do YouTube da OAB Goiás.

A carga dos equipamentos consiste na transferência de dados dos eleitores, de acordo com cada seção eleitoral, e também dos candidatos ao pleito. Assim que a ação é concluída, o compartimento de armazenamento das máquinas é lacrado e recebe a assinatura dos juízes eleitorais responsáveis por cada zona eleitoral.

Lacre e carga das urnas eletrônicas, feito nas três zonas eleitorais de Anápolis, começaram nesta segunda-feira (26). Para garantir a segurança do voto, uma comissão de entidades, pela qual a OAB faz parte, participam do processo de fiscalização.