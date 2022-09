É assim que você deve limpar a televisão da sua casa para ela não estragar

Não é de hoje que as pessoas lutam contra a poeira ou outras marcas indesejadas impregnadas na televisão.

Essas além de incomodar visualmente, pode até atrapalhar a qualidade das transmissões, não é mesmo?

É por isso que hoje vamos te ensinar a limpar esses aparelhos sem estragar a tela, porque, infelizmente, a leveza e fragilidade das televisões atuais deixam elas suscetíveis a danos.

Logo, faz jus virmos com um passo a passo simples e que garante a saúde do seu eletrodoméstico.

Mas antes de irmos ao ponto principal saiba que não é qualquer produto químico que pode entrar em contato com seu eletrodoméstico, porque podem ser líquidos abrasivos para a tecnologia do equipamento.

Além disso, os panos de microfibra são os mais recomendados já que não liberam plumas ou deixam manchas.

Empurrar a tela durante a limpeza deve ser evitado. Limpe o vidro apenas com água. Nunca use produtos de limpeza como álcool, detergente ou limpa-vidros no vidro.

Afinal, como limpar a televisão?

Depois de levar esses pontos em consideração, veja essas etapas simples para deixar seu aparelho limpinho!

Primeiro, a sujeira e a poeira devem ser removidas da tela, limpando-a completamente com um pano de microfibra seco.

Seguido disso, passe o pano pela tela após borrifa-lo com água, lembre-se de logo em seguida limpar com um pano seco.

Nesse momento, você pode usar um produto específico de limpeza de tela no pano para finalizar o trabalho.

Alternativamente, você pode borrifar o produto no pano e passá-lo pela tela.

Ao aprender a limpar a tela da sua TV sem danificar o aparelho, você deu uma vida útil maior ao seu aparelho!

